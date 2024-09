On. Giuseppe Catania notifica ricorso in cassazione: fiducioso sull’esito

MUSSOMELI- L’on. Giuseppe Catania ha presentato ricorso in cassazione in merito alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello. “Nelle scorse ore, ha spiegato lo stesso, così come anticipato nelle settimane precedenti, ho provveduto – per il tramite dei miei legali -, a notificare il ricorso in cassazione contro la decadenza al fine di ridare dignità al voto popolare che aveva espresso preferenza per la mia persona con uno scarto considerevole. Nel ricorso inoltrato, punto per punto, vengono affrontate e smontate le ragioni che hanno portato alla sentenza pronunciata dalla corte d’appello. Le motivazioni indicate nel ricorso hanno fondamento giuridico supportato anche da sentenze già pronunciate e, proprio in ragione di ciò, nutro estrema fiducia che la cassazione ribalterà la sentenza della corte d’appello. Le esperienze pregresse, peraltro, mi fanno pensare che entro pochi mesi sarà possibile giungere ad una decisione”.