Nell’Agrigentino controlli negli stabilimenti balneari: sanzionati due titolari

Gli ispettori nazionali del lavoro hanno eseguito controlli negli stabilimenti balneari in provincia di Agrigento. Due imprese ispezionate sono risultate irregolari. Nella prima è stato trovato un lavoratore in nero, su un totale di due lavoratori presenti. Gli ispettori hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e sanzionato il titolare per circa 22 mila euro.

Nella seconda impresa è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, ed è stato pertanto adottato un provvedimento di prescrizione obbligatoria volto alla rimozione dell’impianto. In questo caso sono state elevate multe per 1.500 euro. (ANSA).