Nel Ragusano tre escursionisti in bici dispersi: ricerche in corso

Tre escursionisti in bici sono dispersi da ieri sera nella Valle dell’Ippari, una riserva naturale in territorio di Vittoria, nel ragusano. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di una persona che pare fosse in compagnia dei tre e poi ne avrebbe perso le tracce.

La segnalazione è arrivata alla protezione civile che ha subito allertato Polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Non si conosce l’identità delle persone disperse. I vigili del fuoco, con i volontari di Protezione civile e le forze dell’ordine, hanno concentrato le ricerche nella zona di contrada Colobria, lungo la vallata sottostante la zona dell’ex campo di concentramento e la Fiera Emaia.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte con un carro fari che ha permesso di illuminare la zona.

Fonte: Ansa.