Mussomeli, recenti bombe d’acqua: Presentata richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale di Protezione Civile

MUSSOMELI – Nella qualità di sindaco del Comune di Mussomeli il primo cittadino Giuseppe Catania ha inoltrato al Dipartimento Regionale di Protezione Civile apposita e dettagliata richiesta di finanziamento per un importo di € 100.000,00 per gli interventi immediati e tampone e € 6.140.000,00 per gli interventi strutturali da porre in essere. Quanto sop’ra, a seguito delle bombe d’acqua registrate nei giorni 27 e 28 Agosto 2024, nel territorio comunale si sono verificati numerosi dissesti alla viabilità e ad altre infrastrutture. Oltre alla presenza di fango, in numerosi tratti di strada si sono registrati danni a diverse infrastrutture. Previa attivazione della Procedura Operativa in caso di Rischio Meteo – Idrogeologico e Idraulico il comune di Mussomeli sta provvedendo a rimuovere i detriti dalla viabilità comunale ed a segnalare la presenza di dissesti. “Ove possibile, ha precisato il sindaco Catania, si è provveduto ad avvistare in maniera puntuale l’utenza delle condizioni di inagibilità di alcune infrastrutture. Inoltre, sono ancora in corso le attività di monitoraggio delle infrastrutture pubbliche nelle aree maggiormente interessate dagli eventi meteo”. E poi sottolinea che “da una prima ricognizione sono stati rilevati i seguenti effetti al suolo: – Erosione della pavimentazione stradale con presenza di massi nelle carreggiate stradali nella zona N-E del territorio di Mussomeli (Contrade Girafi, Quarto di Rose, Polizzello, Marcato Nuovo, Mappa). Sono in corso di esecuzione ulteriori sopralluoghi nell’area di contrada Polizzello particolarmente colpita dagli eventi meteo dei giorni 27 e 28 Agosto 2024; – Infiltrazioni nel Castello Manfredonico a causa dei danni subiti dalla copertura della Chiesetta della Madonna della Catena colpita da un fulmine; Crollo di una briglia del Torrente Indovinella in corrispondenza dell’area adiacente alla Chiesa della Madonna Delle Vanelle in prossimità delle Vie Leonardo da Vinci e Autonomia Siciliana; – Danneggiamenti alle reti fognarie bianche e nere all’interno del Parco Urbano ed in località Passo di Mosca”.