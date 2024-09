Mussomeli, prima la Messa e poi con la Filarmonica “G.Puccini” in Piazzale Mongibello. Presenti organi istituzionali Fratres e autorità locali. Scoprimento monumento e complimenti all’artista

MUSSOMELI – Una sinfonia d’amore fra i donatori di sangue Fratres di Mussomeli, omaggiati dalla presenza della Fratres di Sutera e di Acquaviva per accogliere ed ascoltare il Presidente Nazionale Fratres Vincenzo Manzo, giunto da Firenze la presidentessa regionale Fratr5es Liliana Palmina DiPasquale, il presidente territoriale Fratres di Caltanissetta Calogero Genco e l’attuale presidente Fratres di Mussomeli Vincenzo Sorce che, ha dato il suo iniziale benvenuto ai partecipanti che, in tanti, hanno raggiunto la sede dell’incontro. Ha coordinato la serata del 20 settembre 2024 lo storico volontario donatore Salvatore Palermo che, preliminarmente, ha dato la sua testimonianza di vita vissuta proprio all’interno del sodalizio esattamente agli inizi quando la Fratres ha mosso i suoi primi passi.. Con la preghiera iniziale di Padre Rosario Castiglione ed il saluto del sindaco Giuseppe Catania che si è complimentato col direttivo del gruppo Fratres, confermando la presenza attiva del sodalizio sul territorio, hanno poi preso la parola i vertici della Fratres: Vincenzo Manzo, Liliana Palmina Dipasquale, Calogero Genco, rispettivamente per il nazionale, regionale e territoriale. A seguire, alcuni donatori, sparsi nella sala, che hanno raccontato il loro essere Fratres e di cui vanno orgogliosi.Anche il responsabile del Presidio Ospedaliero di Mussomeli Benedetto Trobia ha fatto sentire la sua voce esaltando il ruolo della Fratres che, forte dei suoi donatori, contribuisce ad avere sempre positivi risultati. Per impegni professionali non c’è stata la presenza del dott.Nunzio Marletta, consulente medico regionale Fratres. Da sottolineare che l’incontro serale dei donatori con i vertici istituzionali della Fratres ha messo in evidenza il forte legame che intercorre all’interno del sodalizio nel promuovere e diffondere la cultura del dono del sangue. intanto, ieri mattina, prima nella parrocchia Cristo Rei con la Santa Messa, e poi, in Piazzale Mongibello per l’inaugurazione del Monumento dedicato ai donatori di sangue del gruppo di Mussomeli ad opera dell’artista Phil Kai e del Presidente Nazionale Fratres Vincenzo Manzo. Lo scoprimento dell’opera d’arte è stata affidata allo stesso artista Phil Kai e al Presidente Nazionale Fratres fra il prolungato applauso dei i volontari, donatori anche dei paesi vicini, Sutera, Acquaviva, Niscemi, e degli organi regionali e territoriali Fratres E’ seguito il taglio della torta augurale. La manifestazione è stata allietata dalla Filarmonicaq “G.Puccini del Maestro Barcellona. Intanto stamattina, terza giornata di attività targate Fratres, con la Pedalata ecologica, curata dagli amici della MTB. (ALTRI VIDEO IN caricamento)