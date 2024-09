Milena. Piogge provocano smottamento in contrada Kappa: dal Comune l’invito a guidare con prudenza

MILENA. Il maltempo di oggi pomeriggio con le precipitazioni che hanno interessato il territorio di Milena, hanno presentato il conto.

L’amministrazione comunale ha reso noto che c’è stato uno smottamento su strada in località Kappa. A seguito di quanto accaduto la stessa amministrazione comunale ha invitato le persone che, con mezzi propri, attraversano questo tratto di strada, a prestare la massima attenzione per via del fango che, copioso, s’è riversato nella sede stradale rendendo problematico il transito.

In generale, l’amministrazione comunale raccomanda massima attenzione anche nelle altre strade del territorio milenese.