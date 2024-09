Mazzarino. Al “Carafa” è suonata la prima campanella: al via la prima fase di accoglienza

MAZZARINO. Suona la prima campanella dell’ anno scolastico 2024/25 per gli studenti dell’ Istituto d’istruzione Secondaria Superiore Carlo Maria Carafa di Mazzarino diretto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi. Ad accogliere le matricole uno staff di docenti, studenti e personale scolastico che in sinergia hanno lavorato per la riuscita della cerimonia di accoglienza.

La pioggia e le condizioni avverse hanno impedito lo svolgimento, nel cortile della scuola, della prima fase di accoglienza, ma ciò non ha scoraggiato gli organizzatori che prontamente hanno svolto l’iniziativa presso l’ auditorium dell’ istituto. In presenza del Sindaco Faraci e dell’Assessore Alessi, la dirigente ha augurato agli studenti un buon anno scolastico affinché sia ricco di crescita , formazione e stimolanti attività.

Non è mancato l’ augurio del sindaco che ha invitato i ragazzi ad alimentare la curiosità perché essa è la chiave di accesso per arricchirsi. A questi momenti hanno fatto seguito una serie di iniziative svolte all’ interno delle aule che hanno permesso ai giovani ” carafini” di conoscersi e confrontarsi. Le attività di accoglienza continueranno nei prossimi giorni e saranno colme di momenti di condivisione e giovialità. Il Carafa conferma di essere ” La scuola che accoglie”.