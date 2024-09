La Sicilia detiene il primato di spesa nel gioco online

L’intrattenimento corre sul web e conquista proprio tutti da Nord a Sud. Giocare e scommettere sono, infatti, alcune delle attività più amate dagli italiani, sempre più propensi ad usare anche lo smartphone per divertirsi online. Gli ultimi dati provenienti da un report stilato da Federconsumatori, CGIL e fondazione Isscon sui dati del 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli danno qualche elemento in più sulle tendenze di gioco nel nostro Paese. In particolare risulta che proprio la Sicilia è prima per la spesa nel gioco d’azzardo.

Il gioco online nell’isola ha superato di gran lunga quello fisico, considerando che la spesa procapite di Messina è di 3.245 euro, quella di Palermo è di 3.244 euro, mentre quella di Siracusa è di 3.203 euro. Ancora, nella classifica provinciale per il totale giocato nel 2023 Palermo è quarta in Italia con 2,8 miliardi di euro.

Si tratta di cifre che attestano in primis la passione degli isolani per il gioco, ma anche un’inversione di tendenza che negli ultimi anni ha interessato un po’ tutto lo stivale. Del resto a rendere determinante il successo dei giochi in rete sono sicuramente due fattori: la convenienza e la flessibilità.

Scegliere l’esperienza di gioco che si preferisce significa anche optare per quella più vicina al proprio budget. Questo non è di certo l’unico vantaggio. Pensiamo anche alla quantità di giochi e al fatto che ognuno ha un elemento narrativo differente. Se i tradizionalisti possono optare per le classiche slot, chi ama lasciarsi sorprendere può puntare su titoli sempre aggiornati. Senza considerare che anche le roulette online, tra i giochi più amati, sono disponibili in tutte le varianti: da quella americana a quella francese fino alla più recente rigorosamente live.

Il mercato dei giochi online è oggi diventato anche più competitivo e questo va a favore dell’utente finale che è portato naturalmente a preferirlo a quello fisico. Importante è stato anche il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte sicurezza.

Normative più rigide hanno portato ad una maggiore tutela degli utenti, che dunque si sentono anche più sicuri rispetto a qualche anno fa nell’investire denaro in rete. D’altra parte per il futuro l’interesse degli operatori del settore è ancora una volta orientato verso investimenti che riguardano la sicurezza digitale.

Mentre le istituzioni sono impegnate a sensibilizzare ancor di più gli appassionati sui rischi derivanti da un abuso dei giochi, per far sì che il divertimentocontinui senza compromettere la salute dei giocatori.