Il big match. Nissa – Siracusa: le ultime. Al “Tomaselli” niente tifo siracusano. Tra i biancoscudati assente Loza, in forse Maltese

Le ultime di Nissa – Siracusa. Nel capoluogo nisseno è forte e palpabile l’attesa per il big match odierno. Calcio d’inizio alle 15 allo stadio “Tomaselli”. Pubblico delle grandi occasioni nonostante l’assenza dei tifosi siracusani. Per solidarietà e protesta gli Ultras della Nissa diserteranno il settore che occupano nello stadio nel primo tempo.

Novità per le formazioni. Nella Nissa assente Loza per squalifica. Probabile sostituto Bieto. Problemi muscolari per Maltese. Se non dovesse farcela Terranova potrebbe schierare o Privitera o Pagano. Nel Siracusa possibile l’innesto dell’esterno offensivo Di Grazia.

Probabile formazione Nissa: Elezaj, Bieto, Bruno, Natale, Neri, Privitera, Agnello, Mannino, Diaz, Rotulo, Semenzin.

Probabile formazione Siracusa: Iovino, Baldan, Suhs, Pistolesi, Barbana, Acquadro, Candiano, Palermo, Maggio, Di Grazia, Alma.

Terna arbitrale: Bruno Spina di Barletta, con guardalinee Domenico Zappino e Raffaele Trapasso di Vibo Valentia.