Fondi per studenti disabili, Albano: “Allarme infondato, somme già erogate. Ho chiesto maggiori risorse in assestamento di Bilancio”

“Avrei voluto non replicare quanto già dichiarato lo scorso 20 settembre

ovvero che gli uffici della Città Metropolitana dovrebbero avere un

maggiore raccordo quelli della Regione. A distanza di pochi giorni,

infatti, ho appreso di una nota inviata ieri da un funzionario della

Città Metropolitana di Palermo con la quale veniva comunicato ai

dirigenti scolastici che lo stesso non aveva avuto risposta dalla

Regione in merito all’erogazione di ulteriori fondi per i servizi Asacom

e per quelli integrativi, aggiuntivi e migliorativi per gli studenti

della scuola superiore e che, pertanto, le prestazioni non sarebbero

state più erogate dal prossimo 1 ottobre”. Lo dichiara l’assessore della

famiglia e politiche sociali, Nuccia Albano.

“È alquanto paradossale che il funzionario preposto al servizio della

Città Metropolitana, contrattualizzato a tempo determinato, vada oltre i

confini di sua competenza, scrivendo una lettera direttamente ai

dirigenti scolastici nella quale dichiara che sarebbero stati interrotti

i servizi, ingenerando nei ragazzi e nelle famiglie un allarme. Per di

più, incurante di avere ricevuto ben due trasferimenti di risorse, il 12

settembre per 230.919 euro per quanto riguarda i servizi Siam e il 24

settembre 1.440.763 euro per i servizi Asacom, pagamenti antecedenti

alla nota. Con queste risorse già erogate le prestazioni non verranno

interrotte e comunque si ricorda che, in osservanza alla legge

regionale, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi sono obbligati a

garantire i servizi con fondi propri.

Sarebbe bastato che prima di procurare l’allarme si informasse, per le

vie brevi, con i miei uffici, che sono sempre disponibili e ricevono

quotidianamente sindaci, commissari, rappresentanti delle istituzioni,

o, per via istituzionale, con la mia persona la quale, in tal caso,

avrebbe potuto rassicurare l’interlocutore visto che ho già chiesto, da

tempo, il rimpinguamento del capitolo del bilancio che andrà al voto

dell’Aula nei prossimi giorni. Tardivamente e dopo le rimostranze dei

miei uffici è arrivata una nota irrituale, a firma dello stesso

funzionario, con la quale chiede direttamente un incontro al dirigente

generale del dipartimento famiglia.

Spiace dover utilizzare lo stesso mezzo della stampa per rispondere ad

ogni soggetto, politico e non che incautamente ha riportato le

affermazioni del funzionario, ma la gravità dell’allarme sociale che è

stato ingenerato non può passare inosservato. Avrei preferito, per una

corretta informazione, che mi fosse stato chiesto lo stato dell’arte.

Ancora una volta mi rivolgo alle famiglie e alle Città Metropolitane e

voglio rassicurare che tutto ciò che è nelle mie prerogative è stato

fatto. Mi auguro che l’Assemblea regionale voterà la proposta del

governo”.