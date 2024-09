Crisi idrica a Caltanissetta. Svolto incontro in Prefettura: sinergia tra istituzioni e cittadini, la delegazione di 5 donne soddisfatta

Svolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, in Prefettura la riunione convocata d’urgenza lo scorso sabato da S.E. il prefetto Chiara Armenia, in seguito alla protesta messa in atto da parte di alcuni cittadini che hanno impedito il rifornimento di acqua delle autobotti messe a disposizione dal Comune di Caltanissetta, dopo che Siciliacque aveva interrotto l’erogazione a causa di un guasto all’acquedotto Ancipa.

Erano presenti S.E. il prefetto Chiara Armenia, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, il presidente dell’ATI Caltanissetta Massimiliano Conti, l’assessore alla Polizia Municipale Oscar Aiello, Caltaqua, Siciliacque e una delegazione di cittadini che negli ultimi giorni hanno manifestato.

S.E. il prefetto Chiara Armenia ha chiesto alle società fornitrici massimo impegno e grande sensibilità verso la situazione diventata ormai insostenibile, dando anche atto ai sindaci dei vari Comuni del loro lavoro per cercare di sopperire ai disagi dovuti alla grave emergenza che il territorio siciliano sta vivendo. E ampia collaborazione c’è stata da parte della delegazione di cittadini presenti, rappresentata da cinque donne, che ha espresso le maggiori criticità che una famiglia è obbligata ad affrontare in mancanza di acqua nella gestione della casa e della vita quotidiana, e che ha ascoltato con atteggiamento positivo le problematiche tecniche avanzate dalle società fornitrici in riferimento al sistema di tubature che necessita un ammodernamento.

Inoltre, il Prefetto ha sollecitato Caltaqua e Siciliacque a istituire un Call Center efficace dedicato all’emergenza idrica che possa dare risposte immediate ai cittadini.

“Io sono con voi – ha dichiarato il sindaco Tesauro al termine della riunione –. Come amministrazione intendiamo prendere dei silos indipendentemente dai turni di erogazione e metterli in diversi punti della città, con il supporto di associazioni di volontariato, e permettere a chi ne ha bisogno di approvvigionarsi.”

Intanto la distribuzione idrica è stata ripristinata, iniziando dal centro storico e proseguendo come da calendario che verrà fornito nelle prossime ore da Caltaqua secondo la fornitura erogata da Siciliacque.