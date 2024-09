Caltanissetta. L’Associazione “Don Luigi Sturzo” chiede al Comune che possa essere dato seguito al progetto per la valorizzazione in Città dell’omonima piazzetta

CALTANISSETTA. L’APS Luigi Sturzo di Caltanissetta, ispirandosi alla figura del sacerdote di Caltagirone, e’ una Associazione che si prefigge di: sollecitare la crescita di un coscienza critica civica rispettosa dei dettami costituzionali e dei sani principi etici; contribuire alla moralizzazione della vita politica; educare alla partecipazione responsabile e alla ricerca del bene comune; valorizzare la tutela del territorio e del patrimonio storico-culturale di Caltanissetta.

In virtù di quanto espresso, l’Associazione da tempo sensibilizza la coscienza di coloro che hanno a cuore le sorti di Caltanissetta attraverso manifestazioni ed eventi culturali e sociali. Ha anche promosso la collocazione di una targa negli spazi antistanti l’Aula Consiliare del Comune di Caltanissetta con la scritta ”SERVIRE, NON SERVIRSI”, frase di Luigi Sturzo, da monito per tutti.

Seguendo tali idealità l’Associazione intende adesso promuovere e proporre la realizzazione di una meritoria opera di bonifica e abbellimento della Piazzetta Luigi Sturzo, sita nella centralissima Via Kennedy a Caltanissetta. Infatti da tempo la piazzetta giace anonima, immersa tra il fogliame e il parcheggio automobilistico che la nascondono all’occhio di coloro che vi transitano. L’incuria e l’abbandono in cui versa inducono a riflettere sul poco rispetto che si ha per la cosa pubblica, che anziché essere custodita come un patrimonio di tutti, viene invece considerata come oggetto di nessuno, di cui non curarsi affatto.

Valorizzare la piazzetta Sturzo e darle un maggior decoro e vivibilità per renderla fruibile rappresenta un segno educativo per i cittadini, che devono avere cura del proprio patrimonio paesaggistico, ambientale e storico, ma anche un rispettoso tributo alla memoria di uno dei più grandi Padri della nostra storia e uno dei più lucidi figli della Sicilia DON LUIGI STURZO, che ebbe il coraggio di testimoniare con la forza dell’uomo libero, in ogni stagione della vita la fedeltà ai valori professati, fino alle incomprensioni e all’esilio.

E’ intenzione dell’Associazione manifestare sin da adesso la sua disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale e con la Giunta Tesauro per la custodia e la vivibilità della piazzetta, invitando quanti, associazioni o singoli, vorranno dare il loro sostegno ideale per iniziative o eventi finalizzati come atto simbolico al reperimento dei fondi necessari per la salvaguardia e valorizzazione del territorio nisseno. Il costo per la realizzazione dell’opera di bonifica da noi tempo fa stimata si aggirava intorno alla somma di euro 6000, e comprendeva: stele di Luigi Sturzo su struttura muraria di sostegno; sistemazione del terreno; collocazione di nuove piante; collocazione ghiaia; lavori di smaltimento del materiale di risulta; impianto di irrigazione.

Nonostante la nostra APS, abbia poi ottenuto la somma necessaria tramite partecipazione al bando appositamente predisposto che rientra nel Bilancio Partecipato, da parte dell’Amministrazione precedente, il progetto e la nostra idea, hanno trovato difficoltà a realizzarsi. Cosa che speriamo non accada con la nuova Giunta Comunale.