Caltanissetta. Il 28 settembre nel “Punto G” di via Consultore Benintendi serata di divulgazione ornitologica

CALTANISSETTA. Si svolgerà il 28 settembre alle 19,30 nel “Punto G” di via Consultore Benintendi una Serata di divulgazione ornitologica, “Urban Nature: la festa della Natura in città”. L’iniziativa vuole essere una serata di divulgazione e sensibilizzazione naturalistica alla scoperta degli uccelli selvatici del Nisseno: una bellissima carrellata di immagini delle specie che è possibile incontrare ed osservare in città o negli ambienti naturali della nostra provincia.

Andrea Cortese, autore delle foto e medico veterinario, condurrà la serata illustrando le caratteristiche di ogni soggetto immortalato, le sue abitudini, curiosità e notizie sullo stato di conservazione della specie. Sarà presente anche un banchetto informativo con i Volontari WWF per chi vorrà tesserarsi (con un simpatico gadget per i nuovi iscritti), conoscere le attività dell’Associazione. L’evento è gratuito, i posti limitati all’aperto. In caso di maltempo potrebbe essere annullato.