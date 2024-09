Caltanissetta, i nisseni ballano in corso Umberto per il loro settembre che “è nisseno”

Una serata adrenalinica quella vissuta ieri sera a Caltanissetta, dove un record di presenze ha visto tremare corso Umberto I con lo spettacolo bomba di DjSet Radiotime 90.

Adulti, giovani e bambini hanno ballato, travolti da un ritmo pop e dance in cui i grintosi anni ʼ90 sono stati i protagonisti e dove le generazioni si sono mescolate per dare vita a un’esplosione di emozioni e di divertimento.

A far scatenare i nisseni, riportandoli nel passato quando la musica si ascoltava con il Walkman e gli 883 infiammavano i palchi d’Italia, la consolle Dj Fabio Flesca e Alex Pavone, Vox Luca Ferrito, Drum Salvo Bolo. Ottima la scelta di chi ha curato l’organizzazione: il nisseno Tony Gangitano.













Occhi pieni di gioia, mani come a toccare il cielo, volti sorridenti e Caltanissetta che vive, che abbraccia un settembre “che è nisseno”, perché emerge tutta la voglia di farsi sentire, di esserci e di fare comunità.

“Vedere il centro storico gremito – ha dichiarato l’assessore Petrantoni –, e la gioia delle persone che ballavano e cantavano è stato straordinario.”

Questo Settembre è nisseno, nato dall’anima e dal cuore dell’assessore Salvatore Petrantoni, a cui va un plauso meritato, è la risposta di una città che si risveglia, che coinvolge e che si prepara a vivere altri momenti eccitanti come quelli di domani sera, 4 settembre, in via Libertà con il fenomeno Serena Brancale e il Dj set con Dino Sole e Max Cacciatore.