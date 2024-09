Caltanissetta, divieto temporaneo di consumo di acqua per uso alimentare: ecco quali zone sono interessate

In seguito alla nota dell’ASP, che ha rilevato presenza di batteri nel punto di prelievo 22 di Gibil Gabib, un’ordinanza del sindaco vieta l’utilizzo di acqua per usi alimentari

Con Ordinanza del Sindaco n. 25 del 2 settembre 2024, è stato emesso un divieto temporaneo di consumo di acqua per uso alimentare che interessa alcune zone della città.

L’ASP di Caltanissetta, infatti, ha effettuato delle analisi chimiche nel punto di campionamento 22, sito in via Gibil Gabib, che corrisponde al serbatoio di Piedigrotta, rilevando batteri coliformi ed Escherichia coli.

Finché non verrà ripristinata la qualità dell’acqua e i valori non torneranno nella norma, dunque, gli utenti serviti da tale serbatoio dovranno limitare l’utilizzo idrico a scopi non alimentari.

Le strade interessate sono le seguenti:

• STRADA PRONCIALE N. 96;

• STRADA PROVINCIALE N. 129;

• STRADA PROVINCIALE N.134;

• STRADA PROVINCIALE N. 203BIS;

Pertanto il divieto è da riferirsi alle seguenti contrade:

GIBIL GABIB, S.LUCIA, JUCULIA, LANZIROTTI, MONTONE, MUSTA;