Caltanissetta. Cral Giustizia propone il 15 settembre visita alla villa Benintende e alla chiesa di San Marco

CALTANISSETTA. Riprendono, dopo la pausa estiva, le visite guidate organizzate dall’associazione Cral Giustizia Caltanissetta denominata “Scoprire e riscoprire Caltanissetta … e non solo 2024”.

Viene anticipata al 15 settembre la visita programmata per il 22, e questa domenica, con la guida dello storico prof. Vincenzo Falzone, andremo a visitare Villa Benintende e successivamente la Chiesa di S. Marco.

L’appuntamento è alla ore 9,30 davanti Mc Donalds da dove, come reso noto dal presidente del Cral Calogero Occhipinti, ci si sposterà con le auto per raggiungere Villa Benintende per l’ennesimo momento conoscitivo del territorio nisseno.