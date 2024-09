Caltanissetta. Attivato un servizio di bus navetta gratuito per l’istituto San Giusto: permetterà agli alunni di raggiungere la scuola di Santa Lucia

In seguito al trasferimento degli studenti del plesso di San Giusto, oggetto di lavori strutturali, è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni

Il Comune di Caltanissetta ha messo a disposizione degli studenti del plesso di San Giusto, storico edificio scolastico della città che oggi fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto”, un servizio di bus navetta gratuito per raggiungere la sede temporanea di Santa Lucia.

La struttura di viale Regina Margherita, infatti, sarà interessata da lavori di adeguamento antisismico.

Per rispondere all’esigenza di collegare i due istituti e di garantire un trasporto sicuro, con particolare attenzione ai bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare un bus urbano agli studenti per collegare i due istituti e venire incontro alle esigenze delle famiglie.

“Ci è sembrato doveroso, come Amministrazione, limitare più possibile il disagio delle famiglie, alcune delle quali non dispongono di un mezzo di trasporto per accompagnare i figli presso sedi lontane dal proprio domicilio – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Lo Muto. Il diritto alla scuola appartiene indistintamente a tutti e tramite tale direttiva, che ha trovato immediatamente la disponibilità e l’attivazione degli uffici competenti, intendiamo garantirlo”.

Il servizio sarà effettuato da Tiemme SRLS ed è rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della classe prima della scuola primaria di San Giusto che, in seguito ad apposita richiesta tramite sito istituzionale dell’IC “Vittorio Veneto”, dovranno essere necessariamente accompagnati da un genitore nelle corse di andata e ritorno.

Il bus urbano condurrà gli alunni dalla scuola San Giusto al plesso di Santa Lucia, situato in via Maddalena Calafato n°78.