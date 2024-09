(Adnkronos) – Rende omaggio al lusso e al benessere, la Bentley Bantayga EWB Azure Riviera Collection si basa sul successo della prima Riviera Collection [meta description]

Bentley Bantayga EWB Azure Riviera Collection rappresenta lusso, comfort e benessere su misure. Segue le orme della serie precedente, la prima Riviera Collection lanciata nel 2023. Si ispira al mondo della nautica, sorprendente è la tonalità carrozzeria Blu Ego che richiama sia i colori del Mediterraneo sia quelli della Costa Azzurra. Cerchi da 22 pollici a cinque razze con finitura lucida e sezione verniciata in nero. Anche i mancorrenti del tetto sono in blu Ego. Nell’abitacolo si respira aria di lusso, ma anche di artigianalità. Finiture in pelle Brunel con impiallacciatura Pale Pinstripe ispirata ai ponti in teak chiaro degli yacht, il richiamo “Azure” è presente sugli schienali. Non solo lusso ma anche tecnologia. I sedili della Bentley Bantayga EWB Azure Riviera Collection dispongono di ben 22 regolazioni e di un sistema avanzato che tiene conto del clima all’interno dell’abitacolo. Il volante è riscaldato con finitura bicolore e a tre razze. Le portiere posteriori sono provviste di chiusura elettrica, i tavolini estraibili posteriori sono rifiniti con inserti in pelle Brunel. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)