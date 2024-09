Aeroporto Fontanarossa, l’annuncio: dal 22 maggio 2025 nuova tratta quotidiana Catania – New York JFK

A partire dal 22 maggio 2025, grazie alla collaborazione con la compagnia statunitense Delta Air Lines, verrà lanciata la nuova tratta Catania-New York JFK, che collegherà quotidianamente la Sicilia con gli Stati Uniti.

Questo nuovo servizio rappresenta un’opportunità unica per i passeggeri siciliani di esplorare nuove terre e per la regione siciliana di consolidare la propria posizione sulla scena internazionale. “Siamo orgogliosi di essere lo scalo che apre le porte a queste nuove e stimolanti esperienze – si legge in una nota – la nuova tratta Catania-New York rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo del nostro aeroporto e per l’intera Sicilia.

Il collegamento diretto con una delle principali metropoli globali avrà un impatto positivo sull’economia locale, attirando visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire le bellezze della nostra isola, ma permettendo allo stesso tempo ai turisti americani, tra questi tanti di origine siciliana, a ritrovare le loro radici”.