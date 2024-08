Serradifalco tra i pochi Comuni della Sicilia nel quale il 15 agosto è attivo il servizio di raccolta rifiuti

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco sarà uno dei pochi Comuni in Sicilia a veder garantito per il giorno di Ferragosto il servizio di raccolta dei rifiuti. In tanti altri Comuni il servizio sarà sospeso, ma non in quello di Serradifalco.

“Il servizio di raccolta della CARTA e del CARTONE NONCHÉ DELL’ ALLUMINIO sarà effettuato normalmente per come previsto ogni giovedì – ha precisato il sindaco Burgio – Ci tengo a precisare che Serradifalco è uno dei pochi paesi in Sicilia a garantire la raccolta anche nei giorni festivi, motivo per cui ringrazio tutti gli operatori della Sea che effettuano il servizio giornalmente e con spirito di sacrificio.