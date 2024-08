Serie D. Primo test per la Sancataldese: battuta 2-0 la Leonfortese con le reti di Tedesco e Montaperto

Buon allenamento congiunto per la Sancataldese che, sul “green” del Mazzola, ha vinto 2-0 con la Leonfortese. Mister Orazio Pidatella ha provato tutti i suoi ragazzi fatta eccezione per appello e Catania, per i quali è stato previsto lavoro differenziato in palestra.

S’è trattato, al di la del risultato finale, di un ottimo test che è servito per provare alcuni movimenti e per amalgamare sempre più il gruppo a conclusione di una prima settimana di allenamento condotta grande intensità tra campo e palestra.

La Sancataldese è apparsa in buona condizione psico fisica e si sta preparando al meglio in vista dell’esordio stagionale nel preliminare del 25 agosto in Coppa Italia di serie D quando affronterà il Siracusa. Tornando all’impegno con la Leonfortese, a risolverlo sono state le reti di Tedesco e Montaperto che, nel secondo tempo, hanno sbloccato il match consentendo alla Sancataldese di conquistare il primo, se pur platonico, successo stagionale. (Foto Sancataldese Calcio Official)