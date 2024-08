San Cataldo. Il 27 agosto Trekking urbano sul tema “Le vie dell’acqua” a cura dello storico Luigi Bontà

SAN CATALDO. Trekking urbano il prossimo 27 agosto alle ore 20 sul tema “Le vie dell’acqua” con il professore e storico Luigi Bontà. A grande richiesta Intra Fest ripropone la passeggiata serale tra i vicoli e i punti storici della città di San Cataldo per scoprirne aneddoti e particolari.

Martedì 27 agosto dalle ore 20 l’appuntamento è in Piazza San Giuseppe davanti la chiesa omonima da dove, accompagnati dal Professore e Storico Luigi Bontà, sarà possibile toccare diversi punti di interesse storico della città come:

– Via Misteri

– Piazza Calvario

– Torre Civica (Rolò)

– Pozzo Bellomo

– Ex Pescheria

– Via Cannoli

– Piazza Mercede

– Pozzo Morillo

– Via Ruota

– Furca

Sarà importante prenotare la propria e personale partecipazione attraverso il seguente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdH1X5DD0L…/viewform…

La prenotazione permetterà di curare la logistica ed è una gradita collaborazione, mentre chi non riuscirà a confermare la partecipazione non sarà in alcun modo escluso e potrà comunque partecipare alle attività. La visita guidata totalmente gratuita, organizzata e promossa dall’Assessorato Comunale alla Cultura, permetterà ai visitatori di scoprire le bellezze monumentali e conoscerne la storia.