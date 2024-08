San Cataldo. Dal 24 agosto Rassegna di Teatro Contemporaneo “Contemporary Space – Variazioni sul Mito”

SAN CATALDO. A San Cataldo sabato 24 agosto alle ore 21.30 si alzerà il sipario sulla rassegna di teatro contemporaneo Contemporary Space – Variazioni sul Mito. La Kermesse fa parte della circuitazione Latitudini la Rete siciliana di Teatro Contemporaneo e avrà luogo in uno spazio inedito per San Cataldo per le manifestazioni teatrali: l’ampio cortile Santa Maria Mazzarello nella Scuola elementare San Giuseppe.

Organizzato dall’Amministrazione Comunale, dal Teatro d’essai La Condotta e dalla Compagnia OfficinaTeatro, la direzione artistica è affidata a Michele Celeste, Contemporary Space fa parte del programma dell’Estate Sancataldese.

La rassegna prevede tre spettacoli in cui i miti classici vengono rivisitati in chiave contemporanea sia in chiave comica sia drammatica. Gli spettatori hanno la possibilità di prenotare il posto a sedere online nel sito www.teatrolacondotta.it

Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.30.

Sabato 24 agosto andrà in scena il collettivo V.A.N. VERSO ALTRE NARRAZIONI con Odisseo Superstar – l’eroe di cui nessuno ha bisogno: il racconto ironico, scanzonato e poetico di diverse storie dell’eroe omerico. Odisseo Superstar è una commedia musicale dove la parola e il canto si uniscono al tableau vivant e alla commedia dell’arte. La compagnia è attualmente impegnata in una tournée nazionale, in scena Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente. Attori diplomati nell’Accademia d’Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa. Le scene sono di Carlo Gilè e i costumi di Fabiana Amato.

Il secondo spettacolo dal titolo Vello è possibile è in programma sabato 31 agosto, in scena l’attrice Sofia Moscato, che è anche autrice dei testi, la regia è di Chiara Muscato, la produzione di Babel. Vello è possibile narra, con verve umoristica e sottile ironia, del mito degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro strizzando l’occhio al mondo delle serie Tv, degli show e delle televendite.

Il terzo ed ultimo appuntamento è previsto per domenica 1 settembre: My name is… 877 – l’ombra di Ulisse, scritto e diretto da Michele Celeste.

My name is … 877 affronta il viaggio di Ulisse metafora della contemporaneità, narrazione resa potente anche dalla suggestione del multilinguismo.

Sul palco la Compagnia OfficinaTeatro, che ha sede nel Teatro d’essai La Condotta di San Cataldo. In scena, oltre Michele Celeste, l’attrice Marcia Sedoc volto noto della tv italiana fin dagli anni Ottanta, famosa la sua partecipazione da protagonista come ragazza Cacao Meravigliao nel programma cult Indietro Tutta, al fianco di Renzo Arbore e Nino Frassica. Il suo curriculum è ricco di esperienze in teatro e nel cinema, talent scout ed organizzatrice di concorsi di bellezza in ambito internazionale.

Moustapha Mbengue, musicista e attore senegalese che vive tra Roma e Parigi, dove ha girato numerosi film tra cui Amin, che lo ha portato nell’edizione di quest’anno sul tappeto rosso di Cannes. Ha partecipato nel film Io Capitano sia come attore sia come consulente ed esecutore delle musiche afro. Moustapha Mbengue è anche il fondatore del gruppo musicale Tam Tam Morola.

La Compagnia si avvale della collaborazione di Elia Miccichè e Luigi Provinzano, l’allestimento della scenografia è di Flavia Cocca giovane artista sancataldese, che ha già in attivo significative collaborazioni come scenografa e costumista