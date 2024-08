San Cataldo. Attivazione nuovi pozzi. Il sindaco: “Risultato concreto dell’impegno sinergico tra enti pubblici e privati per risolvere crisi idrica”

SAN CATALDO. Prosegue l’impegno per garantire risorse idriche sufficienti ai cittadini di Caltanissetta e San Cataldo. Oggi sono stati attivati due nuovi pozzi privati, in linea con quanto annunciato il 21 agosto scorso.

L’iniziativa, frutto di un’efficace collaborazione tra Caltaqua, ATI, la Cabina di regia per l’emergenza idrica, la Prefettura e la Protezione Civile Siciliana, rappresenta un passo importante nella gestione dell’emergenza idrica causata dalla siccità che ha colpito l’intera Regione. I nuovi pozzi garantiranno una portata complessiva di circa 35 litri d’acqua al secondo, con la possibilità di arrivare a 50 litri al secondo grazie al recupero di perdite.

Queste nuove risorse saranno particolarmente utili per compensare la riduzione dei prelievi dall’invaso Ancipa, previsto in esaurimento da settembre, evitando così un ulteriore allungamento dei turni di distribuzione dell’acqua. “Questo intervento è un risultato concreto dell’impegno sinergico tra enti pubblici e privati per affrontare la crisi idrica che ci riguarda da vicino. Garantire acqua ai nostri cittadini è una priorità assoluta,” ha dichiarato il portavoce della Protezione Civile Siciliana.

Il progetto, coordinato da Caltacqua e approvato dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica, rappresenta un esempio di come una gestione integrata delle risorse possa portare benefici tangibili alle comunità locali. <<Da parte nostra – ha detto il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato – continueremo a monitorare continuamente la situazione e a cercare ogni utile risorsa per mitigare i bisogni di cittadini e imprese>>.