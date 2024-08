Redentore in Fest, i nisseni affollano il piazzale del Santuario per 2 giorni di festa. L’Amministrazione Tesauro annuncia il concerto di Noemi in viale Regina Margherita per il 16 settembre

Sotto un cielo di inizio agosto, Caltanissetta è esplosa in un tripudio di emozioni e consensi per le due serate protagoniste di Redentore in Fest, dove, sullo sfondo di un belvedere da togliere il fiato in cui Caltanissetta emergeva in tutta la sua bellezza, piazza Basile al Redentore ha accolto un ampio pubblico di giovani, adulti e bambini, risuonando agli echi delle loro risate e dei loro applausi, mentre la navetta, messa a disposizione dallo stesso Comune in collaborazione con la TIEMME, continuava a riempirsi e a portare persone vogliose di vivere momenti di spensieratezza.

















La “due giorni”, organizzata dal Comune di Caltanissetta, in collaborazione con la Pro Loco Caltanissetta presieduta da Luca Micciché, si è conclusa ieri sera con lo spettacolo di cabaret di “I 4 Gusti” e con diverse esibizioni di danza della scuola Latin Dance Studio di Martina Marotta.

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto per queste due serate e per la grande partecipazione – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro –. Io e la mia Amministrazione che è presente siamo molto coesi e vogliamo dare alla città di Caltanissetta quello che non ha e che in realtà potrebbe avere. Ha tante potenzialità. Questa è la seconda serata, ma ce ne saranno tante altre – ha concluso il sindaco Tesauro, annunciando in anteprima che per il Settembre Nisseno sarà ospite la cantante Noemi con un concerto in viale Regina Margherita il 16 settembre –. Saremo sempre presenti insieme a voi per trascorrere momenti come questi in allegria.”

La serata è stata condotta dall’energico Ernesto Trapanese, elegante e ironico, che ha coinvolto il pubblico in un’ilarità positiva, ringraziando per il grande lavoro svolto l’Amministrazione e anche Michele Spena e Alfonso Grillo che hanno preso parte all’ideazione del format della Festa.

“Sono felice di quanto è stato fatto – ha affermato l’assessore allo Sport, Eventi e Spettacolo Toti Petrantoni –. È una forte emozione vedere così tante persone e poter godere di questi bei momenti tutti insieme.”

Redentore in Fest è il risultato di una forte sinergia e di un grande lavoro di fiducia, ma soprattutto di una piena volontà di donare vita a Caltanissetta, ai suoi luoghi storici, per valorizzare un’identità nissena che ha ancora tanto da offrire. Il Redentore ha ripreso vita, come negli anni addietro in cui è stato testimone di volti, di persone che hanno scritto storie su e di Caltanissetta, città che oggi sta attraversando momenti di criticità, principalmente dovuti alla crisi idrica, ma che ha dimostrato coraggio e un forte senso di appartenenza.