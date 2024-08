Promozione. Due colpi di mercato per il Serradifalco: Gabriele Mastrosimone ed Emanuel Saetta. Gioacchino Ficarra nuovo ds

Il Serradifalco Calcio, in vista della nuova stagione che lo vedrà tornare a militare nel campionato di Promozione, sta mettendo a segno alcuni importanti colpi di mercato. In primo luogo ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo. Si tratta di Gioacchino Ficarra (nella foto). Per lui un passato importante a livello dilettantistico con Canicattì, Alcamo, Sancataldese, Racalmuto e in Serie C con il Licata, dopo di che, come direttore sportivo ha già lavorato con Canicattì, Racalmuto e Gorgonia Delia.

Vice presidente Giuseppe Martino con Gabriele Mastrosimone

Due i colpi di mercato importanti in casa Serradifalco. Il primo è l’attaccante Gabriele Mastrosimone. Attaccante sancataldese, classe 2004, Gabriele ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Sancataldese, si è poi messo in mostra con l’Under 17 del Catania Calcio e successivamente ha giocato anche con la maglia del Torino. È tornato poi nella Sancataldese, dove ha esordito nel campionato di Serie D. Una gran bella promessa del calcio che a Serradifalco avrà modo di farsi apprezzare per le sue potenzialità enormi.

Vice presidente Martino con Emanuel Saetta

Inoltre il Serradifalco Calcio s’è assicurato che Emanuel Saetta. Centrocampista nato nel 2002, Emanuel ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Sancataldese, dove ha vinto il Campionato di Eccellenza e successivamente ha esordito in Serie D. Lo scorso anno ha giocato nella Sommatinese in Prima Categoria.