Mussomeli, pioggia abbondante e tombini saltati. Disagi viari

MUSSOMELI – Il pomeriggio di ieri è stato interessato per diverse ore da lampi e tuoni accompagnati da abbondante pioggia.. Diverse le segnalazioni pervenute agli uffici comunali. Dal Comune hanno dato delle informazioni: “sono in corso le attività di ricognizione nel territorio per verificare eventuali criticità presenti; i tombini saltati nella zona bassa (a causa dell’eccessivo carico di pioggia in brevissimo tempo) sono stati sistemati dagli operai di Caltaqua e dagli operai comunali e la quantità di acqua lungo il tratto stradale lentamente volge verso la normalità; la S.P. 16 Mussomeli – Villalba (altezza Polizzello e altezza incrocio SP 16 SS 121) è invasa da fanghiglia: le squadre attivate dal Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, su sollecitazione dei sindaci, sono a lavoro per il ripristino delle condizioni di viabilità”. Strade infangate anche in zona Tumarrano Anche gli altri paesi del nisseno con gli stessi problemi. L’invito alla prudenza nel transito viario è stata la parola d’ordine dei sindaci rivolta agli utenti della strada.