Mussomeli, la quindicina, Vespri solenni e processione per la Madonna Assunta. Atto di affidamento

MUSSOMELI – Preceduta dalla quindicina, la solennità della Madonna Assunta, il cui simulacro si venera nella Chiesa S. Gioacchino e S. Anna, detta dei Monti, è arrivata già alla vigilia della sua festa, in cui è prevista alle ore 18 la recita del Rosario e successivamente la Santa Messa e Vespri solenni. Il giorno della festa, nella mattinata (ore 8,00 – 9,30 – 10,30 – 11,30 (cantata) e nel pomeriggio messe pomeridiane alle ore 18 e 19 (Cantata), Alle 20, la processione per le vie del Quartiere e conclusione con la Benedizione Eucaristica e affidamento alla Vergine Maria Assunta. Da dire che inizialmente c’era incertezza per lo svolgimento della processione, ma con l’interessamento e l’attaccamento alla ricorrenza del signor Giacomo Vitrano e con la collaborazione dell’Arciconfraternita della Madrice, la processione mariana si farà e sarà accompagnata dalla banda musicale.