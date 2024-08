Motori. Alla 43^ Coppa Sila grandi prestazioni per i piloti nisseni Salvatore Miccichè e Michele Arena

Gran belle prestazioni alla 43ª Coppa Sila per i piloti nisseni Salvatore Miccichè e Michele Arena. In un percorso d’altri tempi, 9.5 km d’adrenalina pura, arrivare in cima al valico di Montescuro è stata una emozione autentica per i due piloti nisseni. Salvatore Miccichè su Osella ha fatto registrare il tempo di 5’15’’80 ottenendo il quarto posto assoluto.

“È stata ancora più emozionante segnare un bel “5.15.80”, era impensabile per me (mi preme dirlo anche se sarò ripetitivo!) farla per la prima volta, risalendo in macchina ieri dopo un anno e rigorosamente a gomme usate!”, ha dichiarato lo stesso Salvatore Miccichè a fine gara. Di certo il 4° posto assoluto è stato il massimo risultato a cui poteva puntare con l’Osella Pa21 CN 2000.

Michele Arena s’è invece piazzato 32° su Renault Clio con il tempo di 6’33’’66. Miccichè e Arena che puntano a far bene anche in Coppa Nissena, hanno ringraziato come sempre il team Catapano Corse per la vettura e il trattamento, oltre che le loro famiglie e la scuderia Catania Corse.