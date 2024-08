Marianopoli. Maltempo. Il sindaco: “Non si sono registrate particolari criticità”

MARIANOPOLI. Subito dopo il maltempo che ha riguardato anche il territorio di Marianopoli, il sindaco Salvatore Noto ha fatto il punto della situazione: “L’acquazzone transitato sul nostro territorio sostanzialmente non ha fatto registrare particolari criticità. Per la viabilità si registrano piccole colate di fango lungo la SP42 in direzione Caltanissetta, soprattutto all’altezza del bosco di Mimiani.

In direzione Vallelunga si invita a prestare attenzione all’altezza della curva prima dell’imbocco della galleria a causa di detriti pericolosi nella carreggiata; in direzione Santa Caterina si passa (se proprio indispensabile) con tanta prudenza e un bel po’ di fango.