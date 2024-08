Il Giro d’Italia di Simone Ventura: 1500 km da Padova a Caltanissetta per donare un sorrisi ai bambini e agli anziani ricoverati

CALTANISSETTA. Un vero e proprio giro d’Italia in bicicletta con il solo obiettivo di donare sorrisi ai bambini e agli anziani ricoverati. Si tratta di un sogno che, per Simone Ventura, si andrà a realizzare. Da Padova a Caltanissetta i chilometri da percorrere saranno 1500, tutti in solitudine, con la bellezza dei paesaggi italiani come unica compagna di avventura. La singolare impresa del giovane nisseno prenderà il via domani 29 agosto per concludersi il prossimo 8 settembre. In questo arco di tempo Simone Ventura promuoverà le donazioni alle associazioni di solidarietà. L’arrivo di Simone è previsto alla Badia, nella sede del Vespa Club, a cui lo stesso Ventura appartiene.

Simone Ventura ha 23 anni, è un perito industriale meccatronico diplomato al “Mottura” che da tre anni si trova a Padova per lavoro, e ha continuato a coltivare la sua passione per le due ruote a contatto con la natura, partecipando con successo a diverse competizioni, come il circuito di Grand Fondo, che si snoda tra Emilia Romagna, Veneto e Trentino, che lo ha visto recentemente vincitore.

Come lui stesso ha raccontato, vanta esperienze sportive con l’atletica leggera dal 2012 al 2015. Nel 2015 a seguito di un infortunio al ginocchio ha dovuto mollare l’atletica leggera. E’ iniziata poi la sua esperienza con il ciclismo inizialmente in mountain bike con la squadra nissena, Special Bikes, e poi a livello regionale. Nei primi mesi del 2021 ha iniziato a lavorare a Padova. Dopo un periodo di assestamento, ha sentito il bisogno di tornare in sella. Però appassionandosi al ciclismo su strada, e dopo un lungo periodo di chilometri solitari per tornare in forma, ha conosciuto vari amici che lo hanno incoraggiato a tornare al mondo delle competizioni. Nel 2023 s’è iscritto al team Armistizio di Padova e nello stesso anno ha ottenuto dei fantastici risultati nel ciclismo amatoriale, riuscendo a vincere un circuito di Grand Fondo che racchiude Emilia-Romagna, Veneto e Trentino”.

A dargli questa possibilità è stato Filippo Pintonello, proprietario di un negozio di biciclette a Padova, Cicli Fhedra, che gli ha dato questa possibilità, nella stagione 2024, offrendogli a spese sue una bellissima Dynatek Orbita molto performante, prodotta a Padova. Filippo insieme al gruppo MTB Turbolenti Euganei ha creato un gruppo Gravel, il cui scopo non è la competizione ma l’aggregazione, scoprendo nuovi posti. Sempre in ottima compagnia e come scopo finale una buona birra fresca. Tutto ciò gli ha fatto vivere la bici in modo diverso. Ed è il motivo per cui Simone Ventura deciso di affrontare questo viaggio.

Ovviamente a tutto ciò il ciclista nisseno ha voluto aggiungere uno scopo ben concreto, promuovendo una raccolta fondi per donare dei sorrisi nei reparti pediatrici e nelle case di riposo della mia città. Comprando dei regali da offrire successivamente al suo arrivo. Simone, come ha lui stesso dichiarato, partirà da Padova, il 29 agosto percorrendo circa 1500 chilometri lungo la costa del mare Adriatico fino alla Puglia. Passando successivamente per la Calabria fino ad arrivare in Sicilia tra il 7 e 8 settembre. Pedalerà in media 8 ore al giorno, dal mattino presto fino alle 14, con tappe fino a 200 km in pianura, lungo l’Adriatico e di 100 km al giorno nel territorio più impegnativo della Calabria, fino a Villa S. Giovanni. Ultima tappa unica in Sicilia, da Messina a Caltanissetta.

E’ possibile seguire Simone Ventura tramite la sua pagina Instagram: https://www.instagram.com/in_viaggio_per_un_sorriso_/).

Invece tramite il seguente link è possibile fare una piccola donazione: https://www.gofundme.com/f/8ea5d2-in-viaggio-per-un-sorriso?attribution_id=sl:3f0635cc-544c-49c1-9476-06cad2689b2a&utm_campaign=man_sharesheet_ft&utm_medium=customer&utm_source=copy_link