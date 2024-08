Fidas Caltanissetta, luglio da record per le donazioni di sangue: raccolte 478 sacche

Un luglio da record per la Fidas di Caltanissetta che in un solo mese ha raccolto ben 478 sacche di sangue.

“Un risultato straordinario, che conferma la tendenza dell’ultimo periodo e che non fa altro che confermare l’eccellenza di questa associazione, orgoglio per tutta la provincia nissena – dichiara Carmelo Giardina, presidente della Fidas Caltanissetta -. Il raggiungimento di tale importante obiettivo va all’impegno del personale di segreteria, quello sanitario e di tutti i meravigliosi donatori”.

Donare il sangue è un gesto d’amore verso il prossimo che arricchisce se stessi e l’altro. E i donatori che nel mese di luglio hanno scelto di donare il sangue, di offrire il proprio amore e la propria generosità, hanno compiuto un gesto encomiabile date le alte temperature

Continuando con questi numeri, la Fidas Caltanissetta a fine anno batterà il record delle 5.267 sacche raccolte del 2023, testimonianza del costante impegno del Centro per le donazioni che guarda al futuro con una sempre più diffusa attività di promozione della cultura della solidarietà e del dono del sangue, soprattutto tra i giovani; e l’implementazione delle donazioni di plasma in aferesi.

Continua il presidente Giardina: “Il miglior luglio di sempre, 478 sacche assumono un importante notevole risultato, tenuto conto del periodo estivo. Siamo sempre in prima linea, sono tante le attività, l’ultima riguarda la convenzione fatta con la Nissa, direttamente con il presidente Luca Giovannone. La Fidas non chiude praticamente mai, è sempre aperta, pure le domeniche. Auspichiamo anche un agosto virtuoso, le emergenze purtroppo non vanno mai in ferie. I talassemici hanno bisogno di sangue, così come l’ospedale.”