Elisoccorso del Sant’Elia, le rassicurazioni del sindaco Tesauro sulla continuità del servizio. “Lo sciacallaggio politico non aiuta la collettività”

“Con riferimento alla diffusione della notizia ripresa da diverse testate giornalistiche regionali che hanno riportato una nota stampa dell’assessorato siciliano alla salue – scrive il sindaco Walter Tesauro sulla sua pagina Facebook – , rassicuro i miei concittadini sul fatto che l’elipista dell’ospedale Sant’Elia continuerà ad ospitare il servizio di elisoccorso per l’entroterra siciliano.

Da responsabile della salute pubblica dei miei cittadini e quindi di indirizzo e di controllo sulla qualità dei servizi sanitari che vengono offerti, mi sono preoccupato di ottenere immediatamente dei chiaramenti sentendo l’assessore regionale Giovanna Volo e il direttore sanitario del Sant’Elia Luciano Fiorella. Da entrambi ho ricevuto le corrette informazioni al riguardo.

L’elicottero del Sant’Elia continuerà ad effettuare gli interventi di elisoccorso. In questi giorni un guasto all’elicottero di Caltanissetta ha fermato temporaneamente il rotore del velivolo. Il mezzo è stato posto in manutenzione e prontamente riparato. Il servizio in questi giorni è stato garantito dagli elicotteri di Catania e Palermo. Da domani il servizio riprenderà regolarmente da Caltanissetta.

Dispiace constatare – conclude nel suo post il primo cittadino di Caltanissetta – che il mio predecessore, l’ex sindaco Roberto Gambino, attraverso interpretazioni di convenienza e opportunità politica cerchi di strumentalizzare le informazioni per un vantaggio di consenso personale. La salute dei miei cittadini la difendo a denti stretti, come sono certo abbia fatto lui durante il suo mandato. Non siamo più in campagna elettorale. Non “vince” chi pubblica prima un post “amico” nei confronti dei cittadini nisseni. La salute dei cittadini non può e non deve essere oggetto di tattica comuniucativa per una prospettiva personale di “ascesa” politica. La comunità nissena non merita “sciacallaggio” politico “.