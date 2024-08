Caporalato. Controlli nel Catanese: denunciati titolari di tre società

I carabinieri della Compagnia di Giarre, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Catania, nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto del “caporalato”, hanno denunciato i titolari di tre società operanti nel settore florovivaistico perché ritenuti responsabili delle violazioni connesse alla formazione dei lavoratori, omessa tracciabilità delle retribuzioni e per avere impiegato lavoratori “in nero”. In particolare, la prima attività ad essere ispezionata è stata quella con sede in contrada Fossanoce, a Fiumefreddo di Sicilia, intestata ad una 24enne del posto, che si occupa della coltivazione di piante ornamentali. I 4 lavoratori che i Carabinieri hanno sorpreso sul posto di lavoro non avevano un contratto d’assunzione regolare e non erano stati nemmeno sottoposti alla prevista visita medica, che certifica l’idoneità del lavoratore a quella particolare mansione. Per tali mancanze, oltre alla denuncia, la titolare dovrà pagare un’ammenda di quasi 1.500 euro. Presso l’attività di un imprenditore di Riposto di 71 anni, invece, che si occupa di coltivazione e vendita di fiori recisi, i militari hanno riscontrato non solo che un dipendente non era sottoposto alla visita di idoneità. Ma anche la presenza di un lavoratore in nero. Così, oltre alla denuncia e alla sanzione di 1.423 euro, il titolare dovrà corrispondere una maxi sanzione di 3.900 euro, con recupero di contributi Inps ed Inail pari a 800 euro. Infine, presso una società agricola, sempre nella periferia di Riposto, i Carabinieri hanno denunciato il responsabile 45enne, un catanese residente in quel Comune, perché 1 lavoratore non era stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria, 2 lavoratori non erano stati assunti con regolare contratto e, inoltre, l’imprenditore non è stato in grado di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti degli stipendi negli ultimi 6 mesi. Per lui, oltre alla denuncia, anche una sanzione di quasi 12 mila euro.