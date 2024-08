Caltanissetta. Question Time del Consiglio comunale a Palazzo del Carmine su crisi idrica e campetto di basket

CALTANISSETTA. Si è svolto, lunedì 19 Agosto 2024, il Question Time del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali Armando Turturici e Carlo Vagginelli (in foto), rappresentanti di Caltanissetta Futura e Democratica, hanno presentato due interrogazioni alle quali, in aula, ha risposto l’assessore con delega all’Ambiente e Protezione civile Oscar Aiello e l’assessore allo Sport Salvatore Petrantoni.

La seduta è stata presieduta dal consigliere Marcello Mirisola. La prima interrogazione verteva sulla “Crisi idrica” (Protocollo n. 87539 del 30/07/2024) ed è stata firmata dal consigliere Carlo Vagginelli per chiedere quali misure sono state adottate dal Comune di Caltanissetta in qualità di componente ATI e quali soluzioni si prospettano per risolvere l’emergenza.

L’assessore Oscar Aiello, richiamando la risposta scritta già inviata in precedenza (Protocollo n. 89489 del 05/08/2024), ha sottolineato che la priorità del momento è quella di reperire acqua nell’immediato anche attraverso la ricerca e utilizzo di pozzi. Questa fonte idrica, immessa nella rete, potrà aumentare pressione e volume consentendo di avere una maggiore regolarità nella distribuzione per l’intera città. Se sarà necessario si provvederà anche alla requisizione di pozzi privati.

“Occorre rispondere nel più breve tempo possibile alle esigenze di cittadini, agricoltori ed allevatori. Le altre soluzioni, auspicate dalla stessa amministrazione, sono prospettabili nel medio e lungo termine e al momento dobbiamo risolvere l’emergenza – ha spiegato l’Assessore -. Così come, terminata l’emergenza, verranno adottate iniziative per il recupero delle acque piovane e di quelle reflue, così come discusso e condiviso durante l’ultimo Consiglio Comunale. Le interlocuzioni tra Comune e Caltaqua sono costanti e giornaliere e riguardano anche la segnalazioni di guasti e perdite riscontrate anche corredando la comunicazione con riferimento fotografico e geolocalizzazione esatta”.

Difficile è anche la ricerca di autobotti che dovrebbero trasportare l’approvvigionamento idrico nelle aree non servite dal servizio pubblico. “Continua a persistere l’indisponibilità di autobotti su tutto il territorio nazionale. Anche la ricerca tramite professionisti del settore automotive non ha dato buon esisto. Come già riferito in occasione del Consiglio Comunale del 29 Luglio u.s. e come riportato nella summenzionata risposta prot. n.85299 del 24/07/2024, il problema non è quanti mezzi il Comune è in grado di acquistare. Il problema è trovare le autobotti. A seguito dello stato di emergenza a tutti i Comuni sono stati messi a disposizione dei fondi per l’acquisto di autobotti, che purtroppo continuano a non trovarsi. Pertanto la questione non è di natura economica”.

La seconda interrogazione, firmata dai consiglieri Armando Turturici e Carlo Vagginelli riguardava la “Regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura del Campetto di Basket – Campetto Croce” (Protocollo n. 89479 del 05/08/2024) alla quale l’assessore Petrantoni aveva già anticipato una risposta scritta (Protocollo n. 92243 del 12/08/2024).

“Ho sempre condiviso la richiesta di rendere l’impianto di Via Dalmazia sempre aperto per essere fruito liberamente senza necessità di avere recinzioni o serrature” ha spiegato l’assessore Salvatore Petrantoni. È necessario, però, come sottolinea il consigliere nell’interrogazione, una regolamentazione che consenta ai residenti della zona di non essere disturbati da rumori molesti e, al momento, non è concretizzabile poiché in breve tempo per assenza di un comitato regolarmente costituito in quel quartiere e per assenza di proposte pervenute all’ufficio sport di questo Ente.

L’assessore ha proseguito illustrando le prossime iniziative da adottare.

“È intenzione di questa amministrazione dotare tutti gli impianti, siano essi di quartiere e/o di diversa tipologia, di telecamere di sorveglianza per vari aspetti legati alla sicurezza e al controllo ambientale della città; risulta per altro allo scrivente che gli uffici preposti lavorino già a tal fine. Questa amministrazione si è già attivata, con apposita Direttiva di questo assessorato, a rendere l’impianto accessibile senza limitazioni orarie e giornaliere, rimuovendo lucchetti e serrature, per evitare quei pericoli che giustamente nell’interrogazione venivano sottolineati dai Signori Consiglieri Comunali.

Verrà in breve tempo affisso un “regolamento comportamentale”, con il quale si disciplinerà il corretto utilizzo dell’impianto salvaguardando il quieto vivere degli abitanti della zona soprattutto negli orari di riposo.

Verrà posizionato all’ingresso dell’impianto comunale in oggetto nelle more di una possibile modifica al Regolamento Comunale vigente.

Questo Assessorato rimane infatti disponibile a qualsiasi interlocuzione con l’intero Consiglio Comunale e auspica che i Consiglieri proponenti, promuovano specifiche mozioni all’attuale “Regolamento degli impianti sportivi” così da renderlo più funzionale e attuale.

Relativamente alla richiesta in merito alle iniziative e attività sportive, questo assessorato già nei primissimi giorni dall’insediamento di questa amministrazione, ha organizzato un campionato Nazionale di biliardo, e nel mese di Settembre in occasione della manifestazione del “Settembre è Nisseno” promuoverà giornate di sport e patrocinerà incontri di rilievo di diverse discipline che coinvolgeranno diverse fasce di età e avvicineranno tanti cittadini nisseni ad interessarsi di sport. Questo assessorato ha incontrato immediatamente la “Consulta dello Sport e del Benessere”, quotidianamente diverse società sportive, tanti dirigenti delle maggiori federazioni sportive. Ha svolto diversi sopralluoghi negli impianti comunali proprio al fine di garantire una visione completa e totale del mondo sportivo in città e delle esigenze di chi pratica sport – e conclude l’assessore – E’ volontà per tutto ciò espresso migliorare continuamente la qualità dei servizi concessi dal nostro Ente per coinvolgere un maggior numero dei giovani nelle diverse attività sportive”.