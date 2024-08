Caltanissetta. Presentata dai consiglieri Turturici e Vagginelli mozione per la digitalizzazione dei servizi del cimitero comunale

CALTANISSETTA. I Consiglieri Comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista “Caltanissetta Futura e Democratica”, hanno presentato una mozione in Consiglio Comunale volta all’adozione di servizi digitali innovativi per la gestione del cimitero comunale.

L’obiettivo è quello di rendere l’accesso ai servizi cimiteriali più agevole ed efficiente per i cittadini, anche a distanza.La gestione dei servizi cimiteriali rappresenta un aspetto fondamentale per il benessere della comunità. La proposta si ispira al successo dell’applicazione “Aldilapp”, adottata dal Comune di Priolo Gargallo (SR), che ha rivoluzionato la gestione e la fruizione dei cimiteri, offrendo servizi innovativi e facilmente accessibili. (Per maggiori dettagli https://aldilapp.it/)

L’adozione di un’applicazione simile a “Aldilapp” nel Comune di Caltanissetta permetterebbe ai cittadini di usufruire di numerosi servizi, tra cui:

-Ricerca semplificata delle sepolture: sarà possibile individuare il luogo di sepoltura di un defunto inserendo semplici dati come nome, cognome, data di nascita o di morte.

– Invio di fiori a distanza: i cittadini potranno inviare fiori freschi o finti direttamente sulla lapide di un proprio caro.

– Servizi di pulizia delle tombe: sarebbe possibile ordinare la pulizia delle lapidi per mantenere il decoro del luogo di sepoltura e degli spazi circostanti.

– Personalizzazione delle memorie: si potrà arricchire il profilo del defunto con una foto e una breve biografia, permettendo ai familiari di preservarne il ricordo per le nuove generazioni.

– Condivisione di pensieri commemorativi: familiari e amici potranno lasciare messaggi di ricordo sul profilo del defunto, rendendo omaggio alla sua memoria.

La mozione sottolinea anche l’importanza di coinvolgere le imprese locali. Fiorai, imprese di pulizia e ditte specializzate potranno collaborare per offrire i servizi direttamente attraverso l’applicazione, contribuendo a sostenere l’economia locale e a migliorare l’efficienza della gestione cimiteriale.