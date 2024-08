Caltanissetta, Latin Dance Studio: gran successo per lo show latin “Welcome to the jungle”

Grande successo per lo show latin “Welcome to the jungle” realizzato dalla scuola di ballo “Latin Dance Studio” e andato in scena al Palacannizzaro di Caltanissetta.

A presentare la serata, che ha visto anche l’esibizione di Corrado Sillitti, Ernesto Trapanese. Mentre hanno portato i loro saluti il sindaco Walter Tesauro, il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, l’assessore allo sport Toti Petrantoni, il direttore marketing della Nissa Vincenzo Cancelleri e i giocatori della squadra biancoscudata.

“Un ringraziamento speciale – dichiara Martina Marotta insegnante e proprietaria della Scuola di Ballo – va al presidente Giovannone per l’opportunità data alle bambine allieve di esibirsi durante gli intervalli delle partite giocate in casa.”

A ad arricchire questo show la presenza del presentarore numero uno.. sostiene Martina… Ernesto Trapanese, e un grazie anche a Corrado Sillitti per la sua esibizione…. In un posto diventato magico il Palacannizzaro abbellito e reso tale da “ mr service “ di Favara.









Una serata ricca di esibizioni con i maestri migliori di Palermo: Damiano di Fazio, che assieme a Martina Marotta detengono il titolo di medaglia di bronzo ai campionati italiani di Show Latin, e Tony Ingraiti.

Esibizioni anche di molti talenti che hanno bruciato la pista di emozioni, nonostante fosse il secondo anno di scuola. Inoltre, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del “Talent Latin Dance Studio”, dove a vincere è stata la piccola Chantal Capuzzo che durante l’anno si è confermata campionessa regionale solo e duo latin.