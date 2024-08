Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Turturici e Vagginelli per il “Campetto Croce”

CALTANISSETTA. I Consiglieri Comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista “Caltanissetta Futura e Democratica”, hanno presentato un’interrogazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale riguardo alla regolamentazione degli orari del Campetto di Basket “Campetto Croce”.

Lo sport è essenziale per la crescita e il benessere dei giovani, e il Campetto Croce rappresenta un punto di riferimento cruciale per la comunità giovanile di Caltanissetta. Tuttavia, attualmente, secondo i due consiglieri, manca una regolamentazione chiara per gli orari di apertura e chiusura del campetto, il che può limitare la sua utilità e contribuire a disagi per i residenti.

I Consiglieri, pertanto, chiedono all’Amministrazione Comunale di stabilire orari definiti per l’apertura del Campetto Croce, almeno nei mesi estivi da maggio a ottobre, garantendo al contempo il rispetto per la quiete pubblica. Inoltre, è richiesta l’implementazione di misure di sicurezza e sorveglianza per prevenire comportamenti scorretti e un coinvolgimento delle associazioni sportive locali per promuovere eventi che incoraggino un uso responsabile dello spazio.

“Il nostro obiettivo è assicurare che il Campetto Croce possa essere utilizzato in modo ottimale dai giovani della nostra città, senza causare disagi ai residenti” dichiarano i Consiglieri. “Riteniamo che una regolamentazione chiara e misure adeguate possano contribuire a mantenere il campetto come un luogo sicuro e stimolante per tutti.”

L’interrogazione mira a sollecitare l’Amministrazione Comunale ad agire rapidamente per risolvere queste problematiche e a promuovere ulteriori iniziative per il benessere e la sicurezza dei giovani sportivi.