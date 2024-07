Sutera. Festa di comunità per il saluto a padre Leonardo Mancuso dopo 5 anni di servizio pastorale

SUTERA. La comunità di Sutera e l’Amministrazione Comunale hanno voluto raccogliersi in festa per salutare Padre Leonardo Mancuso che, lascerà nei prossimi giorni la Città di Sutera, dopo 5 anni di servizio pastorale, come Arciprete, per essere nominato Arciprete della parrocchia di Bompensiere.

Il Sindaco Giuseppina Catania ha voluto ringraziare Padre Leonardo, esprimendo affetto e gratitudine per quanto realizzato durante il suo ministero pastorale a Sutera, caratterizzato dal rispetto reciproco e dalla collaborazione istituzionale nelle attività svolte per il progresso civile e morale della comunità. Il sindaco ha inoltre sottolineato che l’Arciprete Mancuso è stato guida spirituale e presenza attiva nella comunità nel difficile momento della pandemia.

Infine ha espresso rammarico per il suo trasferimento ma allo stesso tempo ha voluto porgere all’Arciprete i migliori auguri per il futuro incarico ricevuto. Da giorno 16 Luglio il nuovo Arciprete di Sutera sarà Padre Massimo Guarino.