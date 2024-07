San Cataldo. Associazione Straula, martedì 23 luglio l’evento “ECOlogica dedicato alla tutela ambientale e alla sostenibilità

Martedì, 23 luglio, alle ore 18:00, alla Villa Comunale di San Cataldo (CL), si terrà l’evento “ECOlogica”.

Dedicato alla tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità, l’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Straula, e ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela dell’ambiente, di promuovere comportamenti ecosostenibili, di favorire la conoscenza delle attività delle associazioni ambientaliste locali, di creare un momento di aggregazione e di festa per la comunità.

Di seguito il programma:

Ore 18:00 Laboratori per bambini promossi e organizzati dalle associazioni del territorio: “LETTURE DI NATURA”, storie & racconti di natura, a cura del WWF; “NATURA AL MICROSCOPIO”, osservazioni dal vivo al microscopio biologico, a cura del WWF; “PER FARE UN ALBERO CI VUOLE UN SEME”, piantumazione spiegata passo dopo passo, a cura di Legambiente; “GIOCHIAMO E DIFFERENZIAMO”, importanza delle 4R (Recupero, Riciclo, Riuso, Riduzione), a cura di Legambiente; “COME AIUTARE GLI UCCELLI NELLA NOSTRA CITTÀ”, costruzione di nidi e mangiatoie, a cura della Lipu; “CANUZZI E BENESSERE ANIMALE”, attività di Pet care, a cura di Canuzzi Compagni di Strada; “GIRO IN BICI”, mobilità sostenibile, a cura di Ciclofficina; “RIPULIAMO L’AMBIENTE”, raccolta rifiuti abbandonati, a cura di PlasticFree; “LABORATORIO DEL GUSTO”, cibo sostenibile a chilometro zero, a cura di Slow Food.

Ore 19:00 Dibattito sul tema “Sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti e le risorse ambientali per un futuro sostenibile: il ruolo delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini”.

Ore 21:00 Concerto di Chris Obehi.

Mostra fotografica “Tramonti” a cura di Cristina Faraci.

L’Associazione di Promozione Straula tiene a ringraziare gli sponsor: gli sponsor:Bcc “G Toniolo” e San Michele di San Cataldo, Marea – San Cataldo, Donnarosa , Siculapool PISCINE E WELLNESS, LGS, SEICI Energia srl, UnipolGlass Caltanissetta centri cristalli auto, Demmalight srls.



La città è invitata a partecipare.