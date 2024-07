Poste Italiane: Mazzarino, terminati i lavori riapre l’ufficio postale per i nuovi servizi

MAZZARINO. Ha riaperto oggi al pubblico secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Mazzarino, sito in via Palmiro Togliatti 7.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Ad oggi sono già richiedibili i seguenti servizi INPS per i pensionati: cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto al completo ammodernamento degli spazi interni e all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led lungo il perimetro esterno dell’immobile. Sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale, è stato inoltre realizzato un impianto fotovoltaico di prossima attivazione.

I locali dell’ufficio postale di Mazzarino ospitano quattro postazioni, di cui due sportelli con altezze ribassate dotate di sedute per agevolare tutti i segmenti di clientela, una sala consulenza e un gestore delle attese per la prenotazione del turno direttamente online.

Durante il periodo dell’intervento, Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari sul territorio attraverso un container nelle vicinanze della sede.

La sede di Mazzarino, dotata di ATM Postamat operativo h24, è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.