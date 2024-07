Per la Nissa anche un rinforzo “nisseno doc”: preso l’esterno destro Mattia Tumminelli

Nuovo arrivo per la Nissa alla vigilia del raduno in programma per oggi 17 luglio. Si tratta di un giocatore nisseno, Mattia Tumminelli, classe ’97, di Caltanissetta ma che, fin qui, nel corso della sua carriera, ha girovagato parecchio. E’ stato il ds Ernesto Russello a portarlo alla Nissa.

Mattia, ha iniziato a giocare nella scuola calcio di Giovanni Italia, la Cl Calcio, per poi passare nella Sancataldese in Eccellenza, quindi, una esperienza triennale nella “Primavera” del Trapani, poi Gozzano in Lega Pro con più di cinquanta partite tra i professionisti, successivamente tre stagioni all’Acireale in Serie D e ancora, Cavese e Gelbison, sempre nel massimo campionato nazionale dei dilettanti e la scorsa stagione nel Matera dove e’ stato compagno di squadra dei neo biancoscudati Agnello e Maltese.

Mattia, è un esterno destro che può essere impiegato sia come esterno alto che basso di destra. Il giovane nisseno ha spiegato: “Ho avuto contatti con il direttore Russello già la scorsa stagione. Adesso si è ripresentata l’occasione ed abbiamo raggiunto l’intesa. Sono molto contento perché per me giocare nella squadra della mia città sarà una grande emozione ma per fare bene serve anche tanta responsabilità. Sono pronto ad accettare questa sfida. Con il mister Terranova ho avuto già un contatto. Si tratta di un grande allenatore e sono veramente onorato di potere lavorare alle sue dipendenze. Conosco anche il presidente Giovannone, persona eccezionale così come il direttore Russello che mi ha fortemente voluto”.