Controllo sul territorio a Trapani, 9 arresti

Nove le persone arrestate, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. In particolare quatto persone sono finite in carcere in esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: Un quarantenne catanese, condannato a nove anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; l’uomo è stato condotto in carcere in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania. Altri tre soggetti sono stati arrestati in esecuzione di provvedimenti emessi dalla Procura di Trapani. Due di loro, entrambi trapanesi, dovranno scontare una pena di quattro anni di reclusione per delitti contro il patrimonio ed incendio, mentre il terzo, di nazionalità tunisina, è stato condannato a sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona. Sul fronte dell’immigrazione clandestina in occasione dei recenti sbarchi di extracomunitari rintracciati a largo di Marsala e Pantelleria, il personale della Polizia di Stato al termine delle operazioni di identificazione ha tratto in arresto cinque cittadini tunisini, già precedentemente espulsi, per aver violato il divieto di reingresso per tre anni. Anche per loro è scattato l’arresto e sono in corso le procedure finalizzate al nuovo rimpatrio.