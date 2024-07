Controlli in zone della movida, denunciato titolare di un pub a Catania

Nell’ambito dei servizi straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, in collaborazione con la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, impegnati nel contrasto dell’illegalità diffusa nelle zone della movida del centro città, i militari hanno denunciato un 51enne titolare di un pub che aveva omesso di far revisionare gli estintori presenti nel locale. Nel prosieguo del controllo, i carabinieri hanno anche accertato che il 51enne non era in possesso della certificazione HCCP (Hazard- Analysis and Critical Control Points) ovvero il protocollo sull’igiene e la sicurezza del settore alimentare. Nel locale, inoltre, non erano state affisse le tabelle relative alla gradazione di alcool in base alla quale non ci si può mettere alla guida, quella degli orari di apertura e chiusura e finanche quella della SCIA (comunicazione di inizio attività). Nel pub i carabinieri hanno verificato la presenza di insegne non autorizzate e di musica in assenza della prevista relazione tecnica fonometrica, ovvero un’indagine tecnica necessaria per rilevare eventuali problemi acustici di un edificio, a tutela dei condomini dell’intera struttura. Per tutte queste mancanze, il titolare è stato sanzionato per 5.066 euro.