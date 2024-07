Campofranco. Inaugurata Centrale Operativa per Emergenze in piazza San Francesco presso l’Associazione “Fontana Delle Rose ODV”

CAMPOFRANCO. E’ stata inaugurata la Centrale Operativa per le Emergenze presso la sede dell’Associazione “Fontana Delle Rose ODV” in Piazza San Francesco. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al duro lavoro e alla dedizione dell’associazione guidata dal presidente Michele Bevilacqua.

La nuova Centrale Operativa, dotata di una Sala Radio e di un ponte radio ripetitore, rappresenta un significativo avanzamento nella gestione delle emergenze, in un’epoca in cui le comunicazioni sono prevalentemente affidate a telefonini e Internet. Tale dotazione garantirà operatività anche in caso di macro emergenze, quando i sistemi telefonici potrebbero risultare inaffidabili. L’iniziativa è perfettamente in linea con gli obiettivi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia.

Nei giorni precedenti all’inaugurazione, i volontari dell’associazione hanno partecipato a un corso interno di formazione e informazione sulle comunicazioni di base di telecomunicazioni radio (TLC). Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale del DRPC Sicilia, Dott. Salvatore Cocina, per la sua preziosa collaborazione e per gli auguri rivolti all’associazione per il proseguimento del loro eccellente lavoro.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti: Il Sindaco del Comune di Campofranco, Rosario Nuara, Il Presidente del Consiglio del Comune di Campofranco, Rocco Corsaro, l’Assessore del Comune di Sutera, Giuseppe Piazza, il Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per le province di Enna e Caltanissetta, Dott. Filippo Spagnolo, l’Istruttore Direttivo del DRPC di Caltanissetta, Aurelio Dibilio, il Funzionario del DRPC di Enna, Dott. Angelo Di Nolfo, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri, Luca Amadei, il Comandante del Distaccamento Forestale di Sutera, Maurizio Lamattina, il Parroco Don Luciano Calabrese.

L’amministrazione comunale ha ringraziato tutti i volontari della Protezione Civile “Fontana delle Rose ODV” per il loro impegno e a tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione.