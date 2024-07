Caltaqua. Riprende la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Mazzarino: ecco il calendario

Caltaqua comunica la ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.

Di seguito il calendario:

Caltanissetta

11/07/2024 Sanatorio, in distribuzione già da questa mattina

12/07/2024 Firrio, S. Spirito, ASI Stazzone – Gibil Gabib, Centro Balate – S. Barbara

13/07/2024 Padre Scuderi, via Paladini, poggio S. Elia, via due fontane, Trabonella, Centro storico S. Anna, Angeli

14/07/2024 via L. Monaco, Cinnirella, Centro Balate – S. Barbara

15/07/2024 Centro storico S. Anna, Gibil Gabib





San Cataldo

11/07/2024 Accumulo

12/07/2024 zone 2-7

13/07/2024 zone 4-5

14/07/2024 zona 1

15/07/2024 Accumulo

16/07/2024 zona 3

Serradifalco

11/07/2024 Accumulo

12/07/2024 Accumulo

13/07/2024 zona bassa 2

14/07/2024 Accumulo

15/07/2024 zona Alta

16/07/2024 Accumulo

17/07/2024 zona bassa 1

18/07/2024 Accumulo

19/07/2024 zona bassa 2

20/07/2024 Accumulo

Mazzarino

12/07/2024 Mercadante alto

13/07/2024 Mercadante basso e a seguire a giorni alterni

Invariata la distribuzione nelle altre zone.