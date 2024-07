Caltanissetta. Successo ed emozioni di “The Ballet Studio” per il primo spettacolo di danza “Burlesque”

Grandissime emozioni vissute e un pubblico innamorato quello che lo scorso sabato 13 luglio ha assistito, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, al primo spettacolo di danza di “The Ballet Studio” dal titolo “Burlesque”.

Tante le soddisfazioni ricevute, dove si è messo in scena anche il saggio classico “Biancaneve”.

“Da insegnante – ha dichiarato Annalisa Locicero, direttrice artistica dello spettacolo, – sono molto orgogliosa di loro, perché nonostante sia stato il primo anno di danza, tutte le allieve hanno mostrato un gran carisma, dove si sono molto divertite e hanno portato a termine tutto con grinta.”

L’amore per la danza, la condivisione delle esperienze, l’emozione per l’esibizione in pubblico, la sinergia. Sono stati questi gli elementi chiave del gran successo dello spettacolo.