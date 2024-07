Caltanissetta. Passaggio di Campana per l’Inner Wheel Club: è Giusy Chinnici Scarantino la nuova presidente

In un clima di gioia e armonia si è celebrato, giovedì 27 giugno a Caltanissetta, il Passaggio della Campana dell’Inner Wheel Club di Caltanissetta tra la Presidente uscente Maria Iosè Dibenedetto e la neo Presidente Giusy Chinnici Scarantino.

Presenti alla Cerimonia la past Governatrice del distretto Inner Wheel 211 Laura Assennato Leto, le autorità dei Club Inner Wheel di Gela, Piazza Armerina, Licata ed Agrigento, il Prefetto del Distretto Rotary 2110 Fausto Assennato e le autorità dei Club Rotary, Rotaract e Interact di Caltanissetta e del Lions Club di Caltanissetta.

Nel suo discorso conclusivo la Immediate Past President, nel ringraziare il direttivo uscente per il supporto ricevuto, ha ricordato le attività svolte dal club durante l’anno sociale appena terminato tramite la proiezione di un video; la neo Presidente, dopo un momento di commozione nel ricordo della socia Pina Quattrocchi Canicattì, recentemente scomparsa, ha ringraziato le socie per la fiducia dimostratale ed ha esposto le linee programmatiche per l’anno sociale 2024/2025 che si ispireranno al tema internazionale “Heartbeat of Humanity”.

In particolare, oltre alle consuete attività rivolte al sostegno delle fasce più deboli e bisognose della nostra comunità, tra cui l’assegnazione di una borsa di studio destinata a studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate e intitolata alla memoria di Anna Maria Oberto Danesi, past Presidente nazionale e socia del club Inner Wheel di Caltanissetta, si realizzeranno delle iniziative di screening legate alla prevenzione cardiovascolare, diabetologica e pediatrica nonché alla prevenzione del tumore al seno. Tali attività saranno realizzate grazie ai fondi raccolti in occasione dei tornei di Tennis/Padel e di Burraco che verranno organizzati durante l’anno.

La cerimonia si è conclusa con la presentazione del nuovo Direttivo:

Presidente: Giusy Chinnici Scarantino

Vice Presidente: Giusy Curcuruto Montante

Immediate Past President Maria Iosè Dibenedetto

Segretaria Nevilia Aquilina

Tesoriera Silvia Amico Palmeri

Consigliere: Laura Assennato Leto, Renata Accardi, Carmen Cucurullo Riggi, Geraldine Stella Russo Alesi, Giovanna Mandalà Condorelli, Giusy Granata Giordano

Addetta Stampa Laura Labruzzo Lo Santo

Addetta al servizio internazionale Pina Adamo

Delegate al Comitato del Distretto: Giusy Chinnici Scarantino e Giusy Cammalleri Narbone

Delegate supplenti al comitato del distretto: Chiara Dell’Utri Tornatore Maria Grazia Pignataro.