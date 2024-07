Caltanissetta. Il dott. Salvatore Lucio Ficarra è il nuovo Direttore Generale dell’Asp

CALTANISSETTA. Il già manager Salvatore Lucio Ficarra ha sottoscritto il contratto da direttore generale dell’Asp di Caltanissetta. Ficarra è stato nominato dal Presidente della Regione Schifani con D.P. n. 331/Serv. 1/S.G. del 21/06/2024 per la durata di tre anni a far data dallo stesso Decreto di nomina.

Grazie alla sua conferma quale Direttore Generale il Dott. Salvatore Ficarra potrà dare seguito alla fitta pianificazione strategica messa a punto nei 5 mesi appena trascorsi nella veste da Commissario Straordinario dell’ASP di Caltanissetta.

Una carriera di tutto rispetto, la sua, nel management delle aziende sanitarie siciliane. Il Dott. Salvatore Lucio Ficarra, 60 anni, di Mazzarino, inizia il suo percorso lavorativo da Collaboratore Amministrativo nel 1990 proprio nella nostra Azienda dove lo stesso diventa poco più tardi Dirigente Amministrativo e ricopre vari incarichi di Direzione di strutture interne all’azienda stessa, per poi continuare la sua ascesa dapprima come Direttore Amministrativo e poi come Direttore Generale di altre ASP dove raggiunge ottimi risultati, dai quali la reiterata fiducia concessagli nei vari mandati da Direttore.

Un percorso di crescita professionale progressivo e consapevole che lo ha portato ad acquisire, accanto alle plurime competenze formative di impronta sia giuridica che economica grazie al conseguimento di due Lauree, una in Giurisprudenza ed una in Economia Aziendale, quell’esperienza manageriale necessaria per affrontare responsabilmente le tante sfide che il governo di un’azienda complessa quale quella sanitaria pubblica pone nel quotidiano.