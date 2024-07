Caltanissetta, I.I.S.S. “Mottura”: soddisfazioni e nuove opportunità per gli alunni della 5A con indirizzo C.A.T. articolazione Geotecnico

L’anno scolastico 2023/2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni e di esperienze formative per gli alunni della classe VA indirizzo C.A.T. articolazione Geotecnico dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta. Numerose sono state le iniziative intraprese nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) per un numero complessivo di 85 ore (ben oltre le 50 ore previste dalla normativa).

Nel dettaglio:

1) Attività PCTO con il F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) con il conseguimento del titolo “Apprendisti Ciceroni. Nell’ambito dell’iniziativa “Giornate FAI d’Autunno” gli studenti della VA indirizzo C.A.T. articolazione Geotecnico hanno partecipato alla giornata d’apertura nell’ambito dell’anteprima dedicata alle scuole presso il Museo della Miniera Trabia Tallarita ubicato tra Sommatino e Riesi.

2) Attività con il Gruppo Webuild nel progetto nazionale Build UP. Il progetto Build Up, intrapreso con il Gruppo Webuild, è stato completato nel mese di aprile ed ha previsto la realizzazione di ipotesi progettuali di opere da realizzare nell’ambito del nostro territorio. Webuild è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), l’energia idroelettrica (dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici), l’acqua (impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali). Uno dei lavori presentati ha raggiunto un piazzamento nella terna nazionale per la proclamazione del vincitore di categoria “risorse idriche”. A completamento dell’attività l’Azienda ha manifestato interesse ad approfondire la conoscenza degli alunni proponendo un colloquio finalizzato ad una eventuale assunzione.

3) Attività con l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA). L’esperienza con l’UNIPA è stata condotta in due momenti differenti. Inizialmente è stata presentata la struttura universitaria, con descrizione dell’offerta formativa. In un secondo momento gli alunni hanno seguito dei tirocini di approfondimento tecnico-pratico (10 ore in presenza) con i docenti delle Università di Palermo (Facoltà di Scienze Geologiche) aventi come tema “La Geofisica per la conoscenza dell’interno della terra e del Rischio Sismico.

2) Attività con il Gruppo Trevi di Cesena. L’esperienza è stata finalizzata per far conoscere agli alunni la realtà della Società citata, specializzata nella realizzazione di grandi opere con particolare attenzione alle fondazioni speciali ed alle impermeabilizzazioni del sottosuolo. Gli alunni hanno avuto un contatto diretto con il personale della ditta che, dopo un primo incontro in videoconferenza, hanno visitato la sede dell’Istituto tenendo un incontro di approfondimento tecnico con gli alunni.

Successivamente, è stata data la possibilità ai diplomandi di maturare un’esperienza nel cantiere di Nizza di Sicilia (ME). In tale occasione gli alunni, opportunamente guidati dai tecnici della ditta presenti in cantiere e con la supervisione dei Proff. Mastrosimone Pasquale e Calabrese Francesco, hanno seguito le fasi realizzative delle fondazioni di un viadotto ferroviario all’interno di un alveo fluviale (Cantiere RFI sulla tratta Messina-Catania). Durante gli incontri la ditta Trevi Group ha manifestato l’interesse ad intraprendere un duraturo e continuo contatto con il nostro Istituto al fine di potere inserire i nostri alunni nell’ambito della propria azienda. Agli allievi che hanno partecipato alle attività è stata richiesta una manifestazione di interesse a sostenere un colloquio con gli addetti alla selezione del personale della ditta Trevi Group di Cesena.

Su 18 alunni partecipanti alle attività con il Gruppo Trevi, ben 13 alunni hanno manifestato interesse. A conclusione delle fasi selettive 9 alunni sono stati ritenuti idonei per intraprendere un periodo di formazione in azienda che inizierà il 19 agosto 2024 e si completerà a dicembre 2024. Superato positivamente tale step gli alunni verranno inquadrati nell’organico della Società.

Il Prof. Pasquale Mastrosimone sente il dovere di ringraziare i Funzionari della Società, Dott.ssa Laura Ricci e Dott.ssa Alessandra Renzoni ed i tecnici intervenuti nel corso dell’esperienza maturata, per la disponibilità e per la professionalità manifestata.

La realizzazione dell’attività è stata possibile grazie all’attenta collaborazione del personale di segreteria dell’Istituto ed alla instancabile supervisione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Zurli, sempre presente ed attenta nelle fasi organizzative e di gestione del percorso.

L’anno scolastico per gli alunni della classe VA si è concluso con l’Esame di Stato. Tutti gli alunni hanno conseguito il titolo, registrando ben due 100 e lode.

Nel prossimo anno scolastico verrà attivato il percorso quadriennale (4+2) nell’ambito dell’indirizzo C.A.T. articolazione Geotecnico. I nuovi alunni avranno la possibilità di seguire un percorso altamente formativo che prevede 100 ore di attività in P.C.T.O.. A completamento dei quattro anni gli alunni conseguiranno il titolo e potranno iscriversi all’Università o decidere di iniziare l’attività tecnica con le aziende del settore.